В Казани при сносе здания развлекательного комплекса «Ривьера» сильно задымилась его крыша

По прибытии пожарных происходило горение на площади 10 квадратных метров. Фото: Ольга Крыльцова

В Казани начался снос здания развлекательного комплекса «Ривьера». На участке запустили в работу спецтехнику.

Там разбирают облицовку здания и саму конструкцию. От купола бывшего корпуса «Эрмитажа» уже остался только каркас. Но во время работ сильно задымилась крыша.

- По прибытии пожарных происходило тление на площади 10 квадратных метров. С места происшествия самостоятельно эвакуировались 10 рабочих, - сообщили в МЧС Татарстана.

В ведомстве также отметили, что горение происходит на крыше здания со стороны реки Казанка в месте, где велись демонтажные работы. Сейчас пожарные вскрывают обшивку фасада в поисках скрытых очагов тления.

Отметим, снос здания развлекательного комплекса «Ривьера» планируется закончить к 30 января 2022 года. Известно, что на его месте построят многофункциональный центр, а рядом с ним возведут новый концертный зал.