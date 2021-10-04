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Происшествия4 октября 2021 17:16

В Казани при сносе здания развлекательного комплекса «Ривьера» сильно задымилась его крыша

С места происшествия самостоятельно эвакуировались 10 рабочих
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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По прибытии пожарных происходило горение на площади 10 квадратных метров.

По прибытии пожарных происходило горение на площади 10 квадратных метров.

Фото: Ольга Крыльцова

В Казани начался снос здания развлекательного комплекса «Ривьера». На участке запустили в работу спецтехнику.

Там разбирают облицовку здания и саму конструкцию. От купола бывшего корпуса «Эрмитажа» уже остался только каркас. Но во время работ сильно задымилась крыша.

- По прибытии пожарных происходило тление на площади 10 квадратных метров. С места происшествия самостоятельно эвакуировались 10 рабочих, - сообщили в МЧС Татарстана.

В ведомстве также отметили, что горение происходит на крыше здания со стороны реки Казанка в месте, где велись демонтажные работы. Сейчас пожарные вскрывают обшивку фасада в поисках скрытых очагов тления.

Отметим, снос здания развлекательного комплекса «Ривьера» планируется закончить к 30 января 2022 года. Известно, что на его месте построят многофункциональный центр, а рядом с ним возведут новый концертный зал.