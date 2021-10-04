Рустам Минниханов предупредил об ужесточении антиковидных мер в Татарстане

Речь, в том числе, идет и о проведении массовых мероприятий. Фото: president.tatar.ru

В этот понедельник, 4 октября, на очередной планерке в правительстве Татарстана президент республики Рустам Минниханов выразил беспокойство низкими темпами вакцинации от коронавируса в регионе. Особенно это касается татарстанцев старше 60 лет – от их общего числа привиты только 23,5%.

В связи с этим, Рустам Минниханов предупредил о возможном ужесточении антиковидных мер на территории Татарстана. Также он поручил региональным министерствам и ведомствам не только усилить работу по вакцинации, но и усилить контроль за соблюдением всех требований по профилактики коронавируса. Речь, в том числе, идет и о внесении предложений по проведению массовых мероприятий.

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