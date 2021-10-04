Урбанисты рекомендуют брать плату за въезд в центр Казани

Эксперты считают, что делать платным въезд в центр города следует в исторических городах, где доля автовладельцев выше средних показателей по стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казань может справиться с большим потоком машин, сделав вход в исторический центр города платным. Такую идею для столицы Татарстана и других крупнейших городов России предлагают урбанисты. Сообщает РИА «Новости».

Как отметила главный аналитик компании «Простор» Анна Савина, в данный список следует вносить исторические города, где доля автовладельцев выше средних показателей по стране. Сюда подходят, в частности, Самара, Краснодар, Екатеринбург и Казань. Савина также подчеркнула, что исторические центры городов притягивают все потоки автомобилей в часы пик.

Другой урбанист – специалист по взаимодействию с горожанами Константина Лаврова заявил, что к платному формату готова только Москва и некоторые города-миллионники. Казань среди них тоже значится. По мнению эксперта, данный формат могли бы испытать и малые города с развитым туризмом. При этом Лавров акцентировал на том, что платный въезд сократит количество автомобилей, но центр города не перестанет быть объектом притяжения. В любом случае, такое нововведение должно рассматриваться в группе с альтернативными удобствами. Здесь говорится, в частности, о перехватывающих парковках и слаженной работе общественного транспорта.