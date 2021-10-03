В Татарстане в ближайшие дни температура ночью опустится до -5 градусов

В ближайшие дни максимально низкая температура ночью ожидается 5 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало недели в Татарстане обусловлено понижением температуры в ночное время. Местами она опустится до -5 градусов. Сообщает Гидрометцентр Татарстана.

3 октября ночью в отдельных районах республики возможен туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный. В темное время суток температура воздуха будет от +3 до +8 градусов.

4 октября прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Ночью ожидается от 0 до +5 градусов, на востоке региона температура может опуститься -3 градусов. Днем обещают 7−12 градусов тепла.

Переменная облачность без осадков сохранится и 5 октября. А вот в ночное время может похолодать до -5 градусов мороза, днем ожидается от +6 до +11 градусов.