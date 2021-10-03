В Казани презентовали концепцию парков «Манзара» и Спортивный

После презентации концепций их отправили на доработку с учетом замечаний и предложений. Фото: minsport.tatarstan.ru

В Казани представлена концепция двух будущих парков – «Манзара» и Спортивный. Их благоустройство входит в стратегию развития прибрежной территории реки в городе. Сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Концепцией парка «Манзара» планируется раскрыть панорамные виды на Кремль. Его участок находится на границе с исторически важными территориями Казани – Гривкой, Козьей, Ягодной и Адмиралтейской слободами. Предлагается усилить природный ландшафт в трех основных зонах. Проект предполагает создание шести прогулочных пирсов.

Также в «Манзаре» обустроят лыжные и беговые базы. На летний период намерены соорудить точки аренды велосипедов и пляжного инвентаря, на зимний – саней и тюбингов.

Парк Спортивный раскинется от стадиона «Ак Барс Арена» до моста Миллениум. Данная территория уже активно используется горожанами. Здесь планируют создать центры хай-дайвинга и пляжных видов спорта. Помимо этого, на участке парка обустроят, в частности, зону для мини-футбола, пирс для триатлона и спортплощадки.

Уникальностью парка станет SportBox для комфортного старта спортивного маршрута. Он включит в себя раздевалки, душевые, пункт приема спортивного питания и небольшое лекционное пространство. В инфраструктуру парка по просьбе жителей также войдут детские площадки и прогулочные зоны.

Все зоны в парке Спортивный свяжут два маршрута вдоль дамбы – пешеходный по нижней части и велобеговой маршрут протяженностью 5 километров.

Участники совещания прослушали презентации концепций, отметили замечания и предложения. Проекты отправлены на доработку.