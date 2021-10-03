Футбольный матч России против Словакии в Казани обеспечат сурдопереводом

В рамках предоставляемой услуги зрителям будут переводить устную речь на язык жестов. Фото: minsport.tatarstan.ru

8 октября в Казани пройдет встреча сборной России против сборной Словакии. Для зрителей с инвалидностью по слуху во время отборочной матча чемпионата мира-2022 будет доступна услуга перевода русского жестового языка. Сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

В рамках данной услуги зрителям будут переводить устную речь на язык жестов. С ее помощью у людей с ОВЗ наравне с другими болельщиками будет возможность воспринимать анонсируемую во время матча информацию.

Встреча двух сборных начнется на стадионе «Ак Барс Арена» в 21:45.