В правительстве Чувашии решили, как сдержать рост цены на хлеб

Рост цен на зерновые культуры отмечается в целом по России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В правительстве Чувашии глава региона Олег Николаев провел совещание с участием представителей хлебопекарных и мукомольных предприятий, а также торговых сетей.

На нем решался вопрос о сдерживании роста цены на хлеб в республике, который произошел из-за удорожания зерна на фоне низкого урожая из-за плохой погоды.

- Важно, чтобы цены на хлеб оставались стабильными, - отметил Олег Николаев.

Для этого он предложил выработать дополнительные меры, при которых хлебопекарные предприятия остались на плаву и сохранили рабочие места.

В частности, было принято решение субсидировать мукомолов и зафиксировать цены на муку. Объем нужных для этого финансов рассчитают при ближайшем уточнении бюджета Чувашии.

Кроме того, по поручению Николаева Минсельхоз республики разработает проект четырехстороннего соглашение о фиксации цен на хлеб между правительством региона, мукомольными и хлебопекарными предприятиями, а также торговыми сетями.