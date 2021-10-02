В Казани на набережной озера Нижний Кабан перестали жарить шашлыки

Барбекю-зона откроется лишь следующим летом. Фото: Дирекция парков и скверов Казани

В столице Татарстана на набережной озера Нижний Кабан теперь невозможно забронировать одну из трех пикниковых зон. Сезон закрыт - барбекю-зона перестала работать. Она снова станет доступной в начале следующего лета.

Как отметили в Дирекции парков и скверов Казани, мангалы в аренду там стали давать с 1 мая этого года. Проект работал в тестовом режиме. Тем не менее не было ни дня, чтобы там не жарили шашлыки. С момент открытия барбекю-зону бронировали 1486 раз. А самым пиковом периодом стал август, когда зону зарезервировали 508 раз.