Жителя Казани оштрафовали на 300 тысяч рублей за публичное одобрение нападения подростка на отдел полиции в Кукморе

Тогда нападавший на полицию был застрелен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный окружной военный суд рассмотрел дело жителя Казани, который обвинялся по уголовной статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Дело в том, что мужчина позволил себе в соцсетях, а именно в группах СМИ, признанных в России иноагентами, одобрить и оправдать 16-летнего подростка за то, что тот с «коктейлем Молотова» напал на отдел полиции в Кукморе (Татарстан). За это суд приговорил его к штрафу на 300 тысяч рублей, хотя максимальное наказание по этой уголовной статье – это 7 лет лишения свободы. Отметим данный приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, вечером 30 октября 20202 года в Кукморе подросток начал кидать в сторону здания отдела полиции бутылки с «коктейлем Молотова». Правоохранители заметили в темноте потенциального поджигателя и хотели его задержать. Подросток решил сбежать. Когда его все же настигли он достал нож и ранил одного из полицейских. Второму правоохранителю пришлось застрелить подростка из табельного оружия.