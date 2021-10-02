В Татарстане открыли новые ковидные госпитали

Это было сделано из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Татарстане приняли решение открыть два новых ковидных госпиталя. Так, один из них уже заработал на базе больницы в Альметьевске, другой готовиться к приему зараженных в Высокой горе. Сообщил на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

По его словам, всего в республике для больных коронавирусом развернуто 4,5 тысячи коек в различных медучреждениях. Еще около 15% от этого числа находится в резерве.