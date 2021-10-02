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Общество2 октября 2021 11:18

В Татарстане открыли новые ковидные госпитали

Всего в республике для больных коронавирусом развернуто 4,5 тысячи коек
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Это было сделано из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Это было сделано из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Татарстане приняли решение открыть два новых ковидных госпиталя. Так, один из них уже заработал на базе больницы в Альметьевске, другой готовиться к приему зараженных в Высокой горе. Сообщил на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

По его словам, всего в республике для больных коронавирусом развернуто 4,5 тысячи коек в различных медучреждениях. Еще около 15% от этого числа находится в резерве.