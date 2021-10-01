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Происшествия1 октября 2021 17:00

В Казани около Кремлевской набережной в воде нашли тело пожилой женщины

Очевидцы тут же вызвали на место правоохранительные органы
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Труп на берег вытащили прибывшие на место происшествия спасатели.

Труп на берег вытащили прибывшие на место происшествия спасатели.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В эту пятницу, 1 октября, местные жители обнаружили в реке Казанка около Кремлевской набережной тело пожилой женщины – оно плавало на поверхности воды. Очевидцы тут же сообщили об этом в правоохранительные органы.

Одними из первых на место прибыли спасатели. Они извлекли тело из воды и доставили его на берег. Известно, что при погибшей была дамская сумка с личными вещами. Ее содержание должно помочь установить личность женщины. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов, в том числе и криминалисты.