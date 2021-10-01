В Татарстане организовали движение по новому мосту через реку Свияга

Его протяженность 392 метра. Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

1 октября в Зеленодольском районе Татарстана на 757 километра федеральной трассы М-7 «Волга» организовали движение автотранспорта по новому мосту через реку Свияга, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

- За два года специалисты построили соответствующий всем нормативным требованиям мост протяженностью 392 метра и около семи километров автоподходов к нему. Он сделан из современных материалов и рассчитан на нагрузку более 100 тонн. Для безопасности движения на мосту установили электроосвещение, металлическое барьерное ограждение, а также знаки судоходной навигации, - также отметили в пресс-службе управления.

новый мост рассчитан на нагрузку более 100 тонн. Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В то же время в 4,5 метрах от нового моста закрыли старый путепровод через реку, который был построен в 1996 году. Его будут реконструировать. На мосту отремонтируют железобетонные опоры, усилят существующее пролетное строение, заменят опорные части под пролетным строением, обновят асфальт и разделят транспортные потоки барьером. Открыть старый мост после реконструкции планируют в 2023 году. На все работы понадобится более 4,6 миллиарда рублей.