Жители Набережных Челнов попросили установить на месте долгостроя спортплощадку

Большинство собственников местного жилья выступают за строительстве спортивной площадки Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители Автозаводского района Набережных Челнов обеспокоены будущим территории у жилого комплекса «Солнечный парк». В ходе встречи с руководством района большинство собственников местного жилья выступили за строительстве спортплощадки. Сообщает Chelny-biz.ru.

По словам местных жителей, участок находится в бесхозном состоянии последние 20 лет. Также возник вопрос о дальнейшем обслуживании территории.

В случае создания здесь сквера объект будет на балансе у «Горзеленхоза». Однако собственники квартир «Солнечного парка» уверены, что территория должна быть огражденной. Причина – стоящий рядом круглосуточный магазин, который является точкой притяжения людей, злоупотребляющих алкоголем. В том числе из-за них ближайшие подъезды становятся общественным туалетом, а участок – мусоркой.

В свою очередь глава Автозаводского района Венер Харисов утверждает, что для спортплощадки участок слишком мал, а дорогостоящее резиновое покрытие требует ежегодного обновления. Поэтому данный вариант трудно реализовать, учитывая, что рядом нет профильных учреждений, которые бы следили за объектом.

В итоге местным жителям пообещали, что в ближайшие дни участок будет показан архитектору, тот, в свою очередь, предложит оптимальные предложения. Затем их снова выдвинут на обсуждение. Вопрос о работе там круглосуточного магазина тоже будет рассмотрен более детально.