Банк «Открытие» повышает ставки по рублевым срочным вкладам

Банк Открытие

С 1 октября банк «Открытие» вновь повышает ставки срочных рублевых вкладов для розничных клиентов.

Теперь максимальная ставка по вкладу «Надежный» составляет 6,5% годовых. Максимальная ставка по вкладу «Активное пополнение» составляет 6,1% годовых – в отличие от вклада «Надежный», его можно пополнять в течение всего срока действия договора. Максимальная ставка по вкладу «Свободное управление» теперь составляет 5,6% годовых – по нему предусмотрено свободное пополнение и снятие средств в течение всего срока действия договора.

Клиентам, которые не хотят размещать средства на длительный срок, банк «Открытие» предлагает накопительный счет «Моя копилка». С 1 октября ставка по нему в рублях составляет 5% годовых.

Вклады и накопительные счета банка «Открытие» клиенты могут открыть как в офисе, так и дистанционно через интернет- или мобильный банк.

Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе «Вклады и счета» на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.