За сутки в Татарстане выявили 63 новых случая коронавируса

Всего в Татарстане коронавирус обнаружили у 27 123 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в республике выявили 63 новых случая коронавируса, в трех из них люди привезли инфекцию в регион, а в 60 заразились, контактируя с инфицированными, сообщает Минздрав Татарстана.

- За эти сутки с коронавирусом было госпитализировано 27 человек. Оставшиеся 36 больных получают лечение на дому, - отметили в ведомстве.

В этот по количеству зараженных в сутки по-прежнему в антилидерах Казань (23 инфицированных) и Набережные Челны (18 человек).

Всего же в Татарстане коронавирус обнаружили у 27 123 человек, 23 271 из которых, в том числе и 25 человек за прошедшие сутки, смогли победить болезнь, а 748 скончались.