В Казани в тестовом режиме запустили платформу для уличных артистов

Платформу планируют тестировать 14 дней. Фото: kzn.ru

В Казани состоялась презентация цифровой платформы для координации уличных выступлений. На ней артисты, художники и аниматоры смогут подавать свои заявления. Сервис запустили в тестовом режиме. В его рабочую группу вошли 10 артистов, выступающих на улице Баумана. Сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, артист оставляет заявку на платформе, после ее обработки получает электронное письмо с подтверждением на проведение выступления. Для этого в городе доступны 35 площадок, разделенных по виду деятельности, уровню допустимого шума, а также количеству участников уличных выступлений. На одну заявку предусмотрено выступление длительностью не более 3 часов.

Платформу планируют тестировать 14 дней.