В Татарстане заработал логистический центр за 2,5 миллиарда рублей

Сейчас строится его вторая очередь. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Татарстане на промышленной площадке «Зеленодольск» начала работу первая очередь оптово-распределительного центра крупного маркетплейса. Объект площадью 38,5 тысячи квадратных метров может вместить 1 миллион видов товаров. Ежедневно оттуда планируют отправлять более 400 тысяч единиц различной продукции.

Сумма инвестиций в новый логистический центр превысила 2,5 миллиарда рублей. Строительство объекта позволило создать 670 новых рабочих мест.

Мощность логистического центра увеличится после открытия второй очереди, строительство которой уже запущено. По предварительным данным, ее площадь составит 35 тысяч квадратных метров.