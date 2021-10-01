В трамваях Казани участились рейды по проверке соблюдения масочного режима

Пассажиры, отказывающиеся надевать маску, будут вынуждены покинуть салоны электротранспорта Фото: Андрей АБРАМОВ

В Казани ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в электротранспорте. Это связано с ухудшением эпидситуации в городе. Сообщает телеграм-канал «Метроэлектротранса».

Так, проверка десяти трамваев в час пик выявила несколько категорий граждан. Большинство надевало средства индивидуальной защиты, увидев проверяющих. Другая категория пассажиров делала это только после просьбы участников рейда. Нашлись и те, кто отказался надевать маски. 25 таких пассажиров попросили покинуть салоны трамваев.

В ближайшее время ведомство продолжит проведение рейдов. Проверку пройдут все маршруты электротранспорта.