Преподаватель казанской гимназии стала лауреатом конкурса «Учитель года России – 2021»

Объявление победителя конкурса «Учитель года России – 2021» состоится во время торжественного концерта в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Фото: Министерство образования Татарстана

Учитель английского языка казанской гимназии № 122 имени Ж.А. Зайцевой Мария Голованова стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021».

Победителя конкурса определят по результатам испытания «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», которое пройдёт в Москве 4 октября. В режиме пресс-конференции лауреаты ответят на вопросы интервьюеров: представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

Объявление победителя конкурса «Учитель года России – 2021» состоится во время торжественного концерта в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.