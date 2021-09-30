В Набережных Челнах в реанимации нет ни одного больного COVID-19, который прошел все два этапа вакцинации

В городе 112 605 человек полностью завершили процесс вакцинации от COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тех, кто сделал две положенные прививки от COVID-19, не попали в реанимационные отделения Набережных Челнов, сообщил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.

- В настоящее время в реанимационных отделениях нет ни одного пациента, полностью завершившего вакцинацию. В целом, на стационарном лечении также в большинстве своем находятся люди, которые, к сожалению, не вакцинировались, - заявил Николаев рассказывая о ходе вакцинации в Набережных Челнах.

По его словам, на сегодня первую инъекцию сделали 130 031 горожанин, а 112 605 человек полностью завершили процесс вакцинации от COVID-19.