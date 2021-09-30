В Казани решили демонтировать еще 33 нелегальных торговых объекта

В список вошли павильоны, торговые киоски, тонары и автофургоны Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Казани продолжают сносить и демонтировать нелегальные палатки и киоски. Так, в этот раз городские власти составили новый список из подобных 33 торговых объектов.

В него все так же входят павильоны, торговые киоски, тонары и автофургоны. При этом их владельцы так и не были установлены.

Но они еще могут объявиться и сами убрать свое имущество с улиц. Для этого им дали срок до 5 октября.

После этого власти города демонтируют эти объекты принудительно - с 6 октября 2021 года по 4 января 2022 года. Сооружения перевезут на хранение на склад, расположенный по адресу: улица Фатыха Амирхана, 48.