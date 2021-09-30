Власти Казани в двух аварийных домах выкупят у людей их квартиры

Жилье изымут путем выкупа из-за неисполнения собственниками требований о сносе зданий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Казани планируют изъять квартиры в доме №2 на улице Стадионной и в доме №30 на улице Патриса Лумумбы. Выкупу подлежат и земельные участки, на которых стоят здания. Соответствующие постановления опубликованы в сборнике документов мэрии города.

Так, в двухэтажном доме на Стадионной, находящемся в Дербышках, будут изъяты все восемь квартир. Здание получило статус аварийного и подлежит сносу еще с ноября 2014 года.

Дом на улице Патриса Лумумбы в Советском районе Казани признан аварийным в мае 2016 года. В двухэтажном здании власти города выкупят две квартиры из четырех - №1 и №3.

Жилье изымут путем выкупа из-за неисполнения собственниками требований о сносе зданий.

В ближайшее время власти Казани проведут рыночную оценку стоимости указанных квартир.