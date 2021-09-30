В КАИ на интерактивный музей в самолете Ту-144 потратят 86,3 миллиона рублей

С помощью крытого застекленного перехода музей соединят с кабиной Ту-144. Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ им. Туполева

В Казани планируют реализовать проект интерактивного музея КНИТУ-КАИ им.Туполева на базе самолета Ту-144. Образовательное учреждение объявило тендер на сайте госзакупок. Создание объекта оценено в 86,3 миллиона рублей.

Финансирование будет проходить в два этапа. В 2021 году выделят 48,4 миллиона рублей, в 2022-ом – 37,9 миллиона рублей.

Заявки принимаются до до 22 октября 2021 года. Для участия в конкурсе потенциальный подрядчик должен предоставить свидетельство о членстве в СРО и обеспечение заявки в размере 4,3 миллиона рублей.

По документам, музей будет одноэтажным, с пропускной способностью 40 посетителей в час, около 20 тысяч человек в год. Объект займет площадь более 1 000 квадратных метров. На крыше обустроят 40-метровую обзорную площадку. С помощью крытого застекленного перехода музей соединят с кабиной Ту-144.

Срок сдачи музея в эксплуатацию назначен до 31 декабря 2022 года.