Центризбирком Татарстана снова отклонил заявку на референдум о мусоросжигательном заводе под Казанью

Завод сжигая мусор, будет вырабатывать электроэнергию.

Заявку на проведении референдума о целесообразности появления мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью подало регионального представительство одной из политических партий России. Но Центризбирком Татарстана ее отклонил.

Причиной тому назвали неточности в предоставленных документах, которые нарушают требования федерального и республиканского законодательства. Сообщает «Коммерсантъ».

Отметим, что это уже не первая заявка о референдуме по строительству МСЗ под Казанью. Ранее ее подавали его противники – активисты и местные жители. Тогда Центризбирком так же отклонил заявку.

Напомним, что строительство МСЗ под Казанью ведется на территории Зеленодольского района Татарстана началось еще в мае 2020 года. Работы в начале сентября этого года были выполнены уже на 25%. Сдать завод планируют 30 ноября 2022 года.