В Татарстане предупредили о тумане ночью и утром 1 октября

Туман ожидается лишь местами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночью и утром 1 октября местами по республике и в Казани ожидается туман, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

В целом же в эту пятницу прогнозируется облачная с прояснениями погода и небольшой дождь, опять же только местами. Усиление ветра не будет – умеренный западный, северо-западный. Ночью температура воздуха ожидается в пределах от +2 до +7 (в Казани от +5 до +7), а днем – от +8 до +13 градусов (в Казани от +11 до +13).

В последующие два дня прогнозируется погода с переменной облачностью и местами со слабым дождем. Столбики термометров днем не поднимутся выше +14 градусов.