«Ак Барс» в выездном матче проиграл «Йокериту» со счётом 4:3

«Ак Барс» с 16 очками за 12 игр сохранил четвертую в турнирной таблице Восточной конференции. Фото: ak-bars.ru

29 сентября «Ак Барс» сыграл с финским «Йокеритом» в Хельсинки на выездном матче КХЛ. Казанский клуб не смог вывести на лед целых шесть игроков, в том числе двух вратарей. Хозяева вырвали победу в овертайме – финальный счет 3:4 в пользу «Йокерита».

Как сообщил главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов, о том, что часть игроков не сможет сыграть в матче стало ясно только утром в день игры. Из-за ожидания решения игроки не успели провести раскатку. Тренер не захотел обсуждать эту тему, заявив, что его от этого тошнит. Но игрой своей команды он в целом доволен, хотя считает, что хоккеисты немного не дотерпели.

Счет матча был открыт на восьмой минуте первого периода. «Йокерита» выиграл вбрасывание в зоне соперника и один из его игроков точно реализовал пас – 0:1. «Ак Барс» оперативно отзеркалил момент, но голкипер финской команды сумел защитить свои ворота. Трижды за период казанский клуб сыграл в меньшинстве, где нагрузка пришлась на назначенного основным вратарем Игоря Бобкова.

Во второй 20-минутке гости успели сыграть «5 на 3», но не сумели реализовать большинство. Но на 29-ой минуте матча отличился Николай Коваленко, в одиночку прокатившись от средней зоны и обыграв двух защитников «Йокерита» – 1:1. Хозяева не стали медлить и надавили на ворота гостей. Шайба отрикошетила от спины Бобкова – 1:2.

В третьем периоде «Ак Барс» сумел перебить преимущество «Йокерита», часто атакуя соперника. Последние 20 минут матча завершились со счетом 3:3. Игра перешла в овертайм.

«Йокерит» выбил право на буллит на последней минуте дополнительного времени. Ессе Йоэнсуу смог его реализовать и принес своей команде победу.

После матча нападающий «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов признался, что лично для него при возможности предварительной раскатки войти в игру было бы легче. Хоккеист отметил, что поймал нужный ритм только в третьем периоде, но ему обидно, что команде не удалось «дожать» соперника.

«Ак Барс» с 16 очками за 12 игр сохранил четвертую в турнирной таблице Восточной конференции.

Уже 1 октября «Ак Барс» встретится на выездном матче с ЦСКА в Москве. Игра назначена на 19:00.