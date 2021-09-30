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Здоровье30 сентября 2021 12:29

В Татарстане за сутки зарегистрировали 61 новый случай COVID-19

Все они являются контактными
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В этот раз госпитализация понадобилась 20 инфицированным.

В этот раз госпитализация понадобилась 20 инфицированным.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие су тки в республике зарегистрировали 61 новый случай заражения COVID-19, сообщает Минздрав Татарстана.

- Все эти выявленные случаи являются контактными, - также отметили в ведомстве.

В этот раз госпитализация понадобилась 20 инфицированным, остальные 41 пациент получают лечение на дому.

По суточному приросту заболевших по-прежнему на первом месте Казань – 27 зараженных, а на втором Набережные Челны – 14 зараженных.

Всего в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 27 060 человек, 23 246 из них, в том числе 55 человек за прошедшие сутки, выздоровели, а 743 скончались в результате болезни.