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Происшествия30 сентября 2021 11:56

В Казани ищут водителя, который сбил 17-летнюю девушку и скрылся

Пострадавшая переходила дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Наезд произошел на пешеходном переходе. Фото: Из материалов пресс-служб

Наезд произошел на пешеходном переходе. Фото: Из материалов пресс-служб

Наезд на 17-летнюю студентку произошел 28 сентября в 14.06 на перекрестке улиц Камая и Мавлютова. Водитель пока неустановленного автомобиля сбил девушку, когда она переходила дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. После совершения ДТП водитель вместе с машиной скрылись, а студентке пришлось обращаться за медпомощью в травмпункт.

- Просьба к очевидцам данного происшествия откликнуться по телефонам: +7 (843) 533-38-19, +7 (843) 533-38-48, - призывают в ГИБДД Казани.