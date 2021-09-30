В Казани ищут водителя, который сбил 17-летнюю девушку и скрылся

Наезд произошел на пешеходном переходе. Фото: Из материалов пресс-служб

Наезд на 17-летнюю студентку произошел 28 сентября в 14.06 на перекрестке улиц Камая и Мавлютова. Водитель пока неустановленного автомобиля сбил девушку, когда она переходила дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. После совершения ДТП водитель вместе с машиной скрылись, а студентке пришлось обращаться за медпомощью в травмпункт.

- Просьба к очевидцам данного происшествия откликнуться по телефонам: +7 (843) 533-38-19, +7 (843) 533-38-48, - призывают в ГИБДД Казани.