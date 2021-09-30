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Общество30 сентября 2021 10:13

В Казани временно перекроют улицу Достоевского

Там проведут работы по врезке газопровода
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Работы будут проводиться между зданиями №1 и №6

Работы будут проводиться между зданиями №1 и №6

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 8 октября в Казани временно перекроют движение на улице Достоевского. Ограничение связано с планируемыми работами по врезке газопровода. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Работы будут проводиться между зданиями №1 и №6. Движение на участке будет закрыто по 17 октября.

Ранее сообщалось о поэтапном перекрытии сразу пяти улиц Казани. Это связано с подготовкой к строительству кабельной канализации.