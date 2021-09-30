В Казани временно перекроют улицу Достоевского

Работы будут проводиться между зданиями №1 и №6 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 8 октября в Казани временно перекроют движение на улице Достоевского. Ограничение связано с планируемыми работами по врезке газопровода. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Работы будут проводиться между зданиями №1 и №6. Движение на участке будет закрыто по 17 октября.

Ранее сообщалось о поэтапном перекрытии сразу пяти улиц Казани. Это связано с подготовкой к строительству кабельной канализации.