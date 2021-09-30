В Казани состоятся первые международные учения по реагированию на вспышки инфекций

В течение 5 дней участникам предстоит решать задачи в области биологической безопасности и лабораторных информационных систем Фото: Олег ЗОЛОТО

С 11 по 15 октября в Казани пройдут первые международные учения мобильных лабораторий быстрого реагирования. Мероприятие соберет на территории «Казань Экспо» около 130 представителей санэпидслужб из 11 стран СНГ и Европы.

В течение 5 дней участникам предстоит решать задачи в области биологической безопасности и лабораторных информационных систем. Для учений будут использовать лаборатории Роспотребнадзора.

Мероприятие проводится в том числе и с целью наладить взаимодействие специалистов мобильных лабораторий по совместному реагированию в случае вспышки инфекционного заболевания. Выполняя задачи в рамках учений, команды из разных стран научатся оперативно реагировать и взаимодействовать в случае появления новых инфекций в любой точке мира.