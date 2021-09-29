Полиция проводит проверку из-за видео с обвинениями профессора КФУ в доведении до самоубийства

Аспирантку заявившую о своем самоубийстве, видели живой в вузе пару дней назад. Фото: скриншот

Выложенный в интернете видеоролик аспирантки КФУ Натальи Покровской стал поводом для полицейской проверки. Еще бы, молодая девушка заявляет о своем самоубийстве и винит в доведении до него научного руководителя – профессора Наталью Тюрину.

По словам Покровской, ее морально уничтожили, а также ей пришлось заплатить 60 тысяч рублей за то, чтобы ее диссертация, которая была написана другим человеком, прошла антиплагиат и была защищена.

- Полагаю, что агрессия в моей адрес со стороны Тюриной связана с тем, что я не оправдала ее финансовых ожиданий. И тех 60 тысяч рублей, которые я передала ей на кафедре в знак благодарности, оказалось недостаточно, - говорит на видео Покровская.

Как утверждает аспирантка, профессор также постоянно ее унижала и оскорбляла.

- В университете была проведена своя проверка. Данные озвученные в видео не подтвердились, - пока отметили в КФУ.

Сейчас во всей этой истории разбираются полицейские. Также известно, что в последний раз аспирантку Покровскую видели живой в вузе пару дней назад.