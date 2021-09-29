Экс-министр экономики Татарстана и экс-председатель правительства Дагестана Артем Здунов официально вступил в должность главы Мордовии

На церемонии Здунов пригрозил коррупционерам, мол спрос будет. Можем полагать, что посыл был обращен к старым элитам. Тот же сын экс-главы Мордовии Николая Меркушкина в это время находится под стражей по делу о взяточничестве, отмечает Telegram-канал «Итиль».

Здунову приходится работать с последствиями руководства предыдущих властей региона. Не секрет, что он призван повысить экономическую и управленческую эффективность в регионе. Врио главы Здунов был назначен 18 ноября 2020 года после того, как были досрочно прекращены полномочия Владимира Волкова.

Кредит доверия со стороны центра есть. Избирателей тоже: на прошедших выборах Здунов набрал 78,26% голосов.