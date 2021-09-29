Жителю Чувашии дали 11 лет колонии за разврат 31 девочки

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

27-летнего жителя деревни Микши-Энзей Чебоксарского района суд признал виновным сразу по трем уголовным статьям: «насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших 14-летнего возраста», «развратные действия» и «незаконный оборот порнографических материалов среди несовершеннолетних». Сообщает следственный комитет Чувашии.

- Мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Но данное решение суда пока не вступило в законную силу, - отметили в ведомстве. - Согласно заключению комиссионной судебно-психиатрической экспертизы, осужденный признан вменяемым, при этом у него обнаружено психическое расстройство.

Так, было доказано, что с августа по декабрь 2019 года в Чувашии указанный мужчина заводил с малолетними девочками знакомства в одной из популярных соцсетей. Он вел с детьми переписку на сексуальную тематику, развращая их. Также осужденный побуждал девочек отправлять ему свои интимные фото. Некоторым из своих жертв мужчина в ответ отправлял порнографические снимки, которые скачал в интернете. Всего по этому уголовному делу проходит 31 потерпевшая девочка.