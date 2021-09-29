Житель Казани нашел в интернете шесть попутчиков, повез их на машине и перевернулся

Машина вылетела в кювет. Фото: МВД Чувашии

39-летний житель Казани, видимо, решил сэкономить на бензине и немного подзаработать. Ему надо было съездить в Нижний Новгород. Через интернет он нашел себе шесть попутчиков, посадил их в свой автомобиль «Лада Ларгус» и отправился в путь. Вот только до пункта назначения он так и не доехал.

По предварительным данным, 28 сентября около четырех часов утра на 576 километре трассы М-7 «Волга» на территории Ядринского района Чувашии водитель заснул за рулем, машина потеряла управление, врезалась в металлическое ограждение на разделительной полосе. После чего «Ладу» выбросило с дороги в кювет, где она перевернулась.

- В результате этой аварии погиб 28-летний житель Чечни, сидевший за водителем, также пострадали трое других пассажиров – жители Башкортостана, Татарстана и Нижегородской области, в возрасте от 20 до 53 лет. Их с различными травмами увезли в больницу. Сам водитель и двое других пассажиров не пострадали, - сообщили в МВД Чувашии.

В ведомстве также отметили, что по факту произошедшего ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека.