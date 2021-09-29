В Набережных Челнах ушел в отставку потомственный судья Дан Шакуров

На последней должности Дан Шакуров работал с 2000 года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Набережных Челнах известный судья Дан Шакуров отправился в отставку. Это было его собственным решением.

Профессия Дана Шакурова – потомственная. Его отец – заслуженный юрист России и судья Булат Шакуров, некогда судивший фигурантов резонансного дела банды «Тяп-ляп».

Карьеру Шакуров-младший начинал в районной прокуратуре. А на последней должности работал с 2000 года. Его специализацией были уголовные дела. В послужном списке Дана Шакурова, в том числе суд над активистом Рафисом Кашаповым и телефонными террористами, которые грозились взорвать «Торговый квартал», дело владелицы ДНП «Усадьба» Альфии Хайруллиной и дело по запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы».