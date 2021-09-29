Хирурги Набережных Челнов провели уникальную для Татарстана операцию на сердце

Процесс операции контролировался через монитор. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах команда хирургов больницы скорой медицинской помощи провела уникальную для Татарстана операцию на сердце. По России подобное делают лишь в нескольких клиниках. Сообщает пресс-служба администрации татарстанского автограда.

Началось с того, что в отделение кардиохирургии Набережных Челнов поступила 66-летняя женщина. Ранее она уже перенесла серьезную операцию на сердце. Ей заменили митральный клапан, который состоит из двух створок и регулирует ток крови в организме. Во время операционного вмешательства пациентке распилили грудину, специальными инструментами развели ребра и вскрыли грудную клетку.

Во второй раз в больницу женщина обратилась с жалобами на одышку при малейших нагрузках. Пи диагностике выяснилось, что установленный ранее клапан сузился до критического состояния и плохо качал кровь.

Команда хирургов БСМП приняла решение починить изношенный клапан, установив в него биопротез нового поколения «Edwards Sapien». Его ввели с помощью проводника через бедренную вену и доставили до самого сердца пациентки. Процесс операции контролировался через монитор.

После проделанной ювелирной работы женщину перевели в обычную палату. Врачи заявляют, что она активно двигается и чувствует себя хорошо.