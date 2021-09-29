В Казани со 2 октября троллейбус №2 вернут на прежний маршрут

Протяженность маршрута, к которому вновь вернутся, будет составлять 19,3 километра.

С этой субботы, 2 октября, в Казани троллейбус №2 вернут на прежний кольцевой маршрут: ул. Ак. Арбузова - Парк Горького - ст. метро площадь Тукая - Комбинат Здоровье - Центральный стадион - ул. Декабристов - ДК Химиков - Ветеринарная Академия. Сообщает МУП «Метроэлектротранс».

- Ранее, в тестовом режиме с 1 августа 2021 года троллейбус №2 ходил от площади Свободы до улицы Халитова в прямом и в обратном направлении, - напомнили на предприятии. - Протяженность маршрута, к которому вновь вернутся, будет составлять 19,3 километра, на линию ежедневно будет выходить семь единиц транспорта, интервал движения составит 9-10 минут, время оборотного рейса 64 минуты.

Там также объяснили причину возврата к прежнему маршруту – новая схема движения данного троллейбуса не увеличила пассажиропоток, а экономическая составляющая не показала положительную динамику.

Отметим, что помимо тестовой схемы движения на маршруте №2 также проводят эксперимент бескондукторной системы оплаты проезда. Так, в троллейбусе пассажир платит наличными водителю при входе, а по картам самостоятельно уже внутри салона.

- После двух месяцев эксперимента можно сказать, что бескондукторая система экономически невыгодна для предприятия, несмотря на то, что пассажиры отмечают ее удобство, - сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Этот эксперимент будет длиться еще один месяц. После чего руководство будет принимать решение о целесообразности окончательного введения данной системы оплаты, в том числе и на других маршрутах.