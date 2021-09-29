В Казани антимонопольщики предостерегли автошколы, заявившие о грядущем повышении цен за обучение

По мнению УФАС Татарстана, публичные заявления руководства автошкол может повлечь нарушение федерального закона «О защите конкуренции». Фото: Олег УКЛАДОВ

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану направила в адрес трех казанских автошкол предостережение о недопустимости публичных заявлений о повышении цен на обучение у них, а также действий, направленных на экономически необоснованное подорожание данных услуг.

- Руководство этих автошкол заявило о прогнозе роста цен на образовательные услуги по программам подготовки водителей и планируемом поведении на рынке оказания данных услуг, - сообщили в пресс-службе УФАС Татарстана.

Там отметили, что указанное поведение может повлечь нарушение федерального закона «О защите конкуренции».