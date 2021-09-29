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Общество29 сентября 2021 14:52

В Казани антимонопольщики предостерегли автошколы, заявившие о грядущем повышении цен за обучение

Соответствующее обращение было направлено в три организации
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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По мнению УФАС Татарстана, публичные заявления руководства автошкол может повлечь нарушение федерального закона «О защите конкуренции».

По мнению УФАС Татарстана, публичные заявления руководства автошкол может повлечь нарушение федерального закона «О защите конкуренции».

Фото: Олег УКЛАДОВ

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану направила в адрес трех казанских автошкол предостережение о недопустимости публичных заявлений о повышении цен на обучение у них, а также действий, направленных на экономически необоснованное подорожание данных услуг.

- Руководство этих автошкол заявило о прогнозе роста цен на образовательные услуги по программам подготовки водителей и планируемом поведении на рынке оказания данных услуг, - сообщили в пресс-службе УФАС Татарстана.

Там отметили, что указанное поведение может повлечь нарушение федерального закона «О защите конкуренции».