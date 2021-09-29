В Казани полиция проверяют информацию о попытке похищения ребенка в торговом центре

После посещения ТЦ женщина позвонила в правоохранительные органы. Фото: Александр ГЛУЗ

Жительница Казани, по ее словам, на днях натерпелась страху за своего 1,5-годовалоого сына – его едва не похитили прямо в торговом центре «Тандем». О пережитом она поспешила поделится на своей странице в соцсетях.

По словам женщины, в торговом центре к ней и к сыну подсела женщина явно пенсионного возраста. Она завязала разговор с матерью и ее ребенком, начала угощать конфетами и рассказывать о своем внуке. В этот момент 1,5-годовалый мальчик начал бегать вокруг, пока мама разговаривала с незнакомкой. Как утверждает автор сообщения, она в последний момент заметила, что ее сына взяла за руку какая-то женщина и начала уводить его. По словам матери, она вовремя успела ее остановить и спасти сына от похищения. При этом женщина утверждает, что в этом торговом центре это якобы уже не единственная попытка кражи детей и о случившемся она уже сообщила в полицию.

- Благодарим Вас за сигнал, по данным обстоятельства проводится служебная проверка, просим Вас сохранять бдительность, в том числе в отношении детей в местах массового пребывания людей, приносим извинения за испытанные Вами негативные обстоятельства в комплексе, желаем Вам всего наилучшего, здоровья Вам и Вашим близким, - в свою очередь ответили представители торгового центра под сообщением женщины.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, женщина действительно позвонила в полицию. В тот же вечер к ней приехали полицейские и выслушали ее. При этом женщина почему-то не стала писать официальное заявление. Тем не менее по указанным ею фактам уже проводится полицейская проверка. В ходе которой из указанного торгового центра запросили записи с камер видеонаблюдения, благо их там предостаточно. При этом полицейские к этому моменту успели их просмотреть вместе с охраной ТЦ. По словам источника «Комсомолки», на записи видно, как женщина погрузилась в свой мобильный телефон, а ее сын в это время бегал рядом. Одна из посетительниц центра увидела ребенка одного, взяла его за руку и отвела к матери. Проверка все еще продолжается.