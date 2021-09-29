Два игрока «Рубина» попали в итоговый состав сборной России по футболу

Дюпин и Самошников попадают в команду сборной России не в первый раз. Фото: minsport.tatarstan.ru

Игроки казанского «Рубина» - вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников, утверждены в итоговый состав национальной сборной России по футболу. Они сыграют за команду страны в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Их противниками станут сборные Словакии и Словении. Сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Дюпин и Самошников попадают в команду сборной России не в первый раз. На счету Ильи Самошникова уже три игры, в том числе матч против Хорватии, прошедший 1 сентября текущего года. А вот Дюпину только предстоит проявить себя в составе команды страны.

Сборная России сыграет со сборной Словакии 8 октября в 21:45. Матч пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Встреча со сборной Словении состоится 11 октября в Мариборе, так же в 21:45.