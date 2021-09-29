В Минздраве Татарстана рассказали, почему после прививки можно заразиться COVID-19

В планах у властей Татарстана вакцинировать от COVID-19 почти 2,5 миллиона местных жителей. Фото: Анастасия Осипова

Не успел сформироваться иммунитет – этим объясняются случаи заражения COVID-19 после прививки. Такую причину во время прямого эфира в Инстаграме назвала главный внештатный терапевт Минздрава Татарстана Диана Абдулганиева.

По ее словам, во время процесса вакцинации COVID-19 можно заболеть между инъекциями. Напомним, в основном используются двухкомпонентные препараты, сначала делается одна прививка, а через 21 день другая.

Но, как объяснила Абдулганиева, вторая инъекция тоже еще не гарантия того, что вы защищены, в том числе от тяжкого течения болезни. После нее должно так же пройти три недели. Это срок нужен, чтобы у привитого человека полностью сформировался иммунитет к COVID-19.

При этом вакцинация, как утверждает специалист Минздрава Татарстана, может еще и не привести к тому, что у человека начнут вырабатываться антитела. В этом случае нужно проконсультироваться с врачом привиться другим препаратом. Даже если антитела выработались в малом количестве – это означает, что человек перенесет COVID-19 гораздо легче, нежели без прививки, заявила Диана Абдулганиева.

Отметим, что в планах у властей Татарстана вакцинировать от COVID-19 почти 2,5 миллиона местных жителей. Но на данный момент, по последним данным Минздрава республики, прививку в регионе пока сделали всего чуть более миллиона человек.