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Здоровье29 сентября 2021 12:09

За сутки в Татарстане выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

Пять из них являются завозными
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В этот раз было госпитализировано 26 человек.

В этот раз было госпитализировано 26 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике за прошедшие сутки было выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом, пять из их являются завозными, а 52- контактными. Сообщат Минздрав Татарстана.

- В этот раз было госпитализировано 26 человек, 31 получает лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

По его данным, за эти сутки больше половины инфицированных зарегистрировали в Казани – 29 человек.

Всего за время пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 26 999 человек, 23 191 из которых, в том числе 28 человек за прошедшие сутки, смогли выздороветь, а 739 скончались в результате болезни.