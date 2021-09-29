В Казани за сентябрь спрос на вторичное жилье вырос на 12%

В агентстве повышение спроса объясняют подорожанием цен на первичном рынке Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сентябре в Казани вырос спрос на вторичное жилье. По сравнению с предыдущим месяцем, рост составил 12%. Такой показатель закрепил столицу Татарстана в числе городов-лидеров в рейтинге «Этажи-Казань».

Больше чем казанцы интерес к «вторичке» проявили жители Екатеринбурга - рост на 17%, Воронежа - рост на 18%, Волгограда – рост на 25%, Челябинска – рост на 30%.

Составители данного рейтинга повышение спроса объясняют подорожанием цен на первичном рынке. Так, по сравнению с августом, в сентябре цены на квартиры в новостройках Казани подскочили на 0,71%, а в среднем за текущий год – на 24,1%.