5 октября российская авиакомпания возобновляет рейсы из Казани в Калугу

Время в пути составит менее двух часов.
Со следующей недели – с 5 октября, российская авиакомпания возобновляет полеты по направлению Калуга – Казань – Калуга. Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам.
Вторник:
- вылет из Казани в 14.25, прилет в Калугу в 16.05.
- вылет из Калуги в 10.10, прибытие в Казань в 12.00.
Пятница:
- вылет из Казани в 12.30, прилет в Калугу в 14.10.
- вылет из Калуги в 09.55, прибытие в Казань в 11.45.
- Время в Калуге совпадает с московским. Возможны изменения в графике движения, - отметили в пресс-службе аэропорта Казани.