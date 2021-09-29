5 октября российская авиакомпания возобновляет рейсы из Казани в Калугу

Время в пути составит менее двух часов.

Со следующей недели – с 5 октября, российская авиакомпания возобновляет полеты по направлению Калуга – Казань – Калуга. Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам.

Вторник:

- вылет из Казани в 14.25, прилет в Калугу в 16.05.

- вылет из Калуги в 10.10, прибытие в Казань в 12.00.

Пятница:

- вылет из Казани в 12.30, прилет в Калугу в 14.10.

- вылет из Калуги в 09.55, прибытие в Казань в 11.45.

- Время в Калуге совпадает с московским. Возможны изменения в графике движения, - отметили в пресс-службе аэропорта Казани.