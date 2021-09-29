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Происшествия29 сентября 2021 10:54

В Казани начали судить 30 членов ОПГ «Тукаевские»

Их обвиняют, в том числе, в грабежах, вымогательствах и разбоях
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Половина фигурантов уголовного дела сейчас находится под стражей.

Половина фигурантов уголовного дела сейчас находится под стражей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту среду, 29 сентября, в Советском районном суде Казани началось предварительное слушание по уголовному делу ОПГ «Тукаевские». Перед законом отвечают сразу 30 членов группировки. При этом одна половина из них находится сейчас под стражей, а другая половина под подпиской о невыезде и домашним арестом.

Отметим, что всем фигурантам дела вменяется совершение тяжких преступлений, в том числе, и грабежи, вымогательства и разбой.