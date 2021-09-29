С начала осени коечный фонд в Татарстане увеличен на 10%

В настоящее время общий коечный фонд республики насчитывает около 5 тысяч единиц Фото: Александр БОЙКО

С сентября в медучреждениях Татарстана число коек увеличено на 10% Об этом заявил первый заместитель Минздрава региона Альмир Абашев. Сообщает ТАСС.

Он отметил, что заболеваемость в республике растет. Однако не каждый госпитализированный пациент заражен коронавирусом. В регионе много тех, кто лечится от обычной респираторной инфекции.

В настоящее время общий коечный фонд республики насчитывает около 5 тысяч единиц. Для нагрузки медучреждений региона этого вполне достаточно. 15−20% коек находится в резерве.

Абашев подчеркнул, что такое явление – сезонное, оно связано с другими воспалительными инфекциями, которые обостряются весной и осенью. Коечный фонд увеличивают, чтобы разделять пациентов с такими диагнозами от случаев заболевания коронавирусом.