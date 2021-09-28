В Татарстане научное судно село на мель

Судно принадлежит Институту экологии Волжского бассейна.
Фото: Инзиля ШАКИРОВА
ФГБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» сообщило о том, что на 1446 километре реки Волга село на мель научное судно «Биолог».
На борту находилось 7 человек —4 научных сотрудника и 3 человека экипажа. Они обеспечены провизией, помощь МЧС им не требуется.
Со слов капитана корабля, судно находится в устье реки Утка, на границе Спасского района с Ульяновской областью, судовому ходу на реке Волга не мешает.
Судно принадлежит Институту экологии Волжского бассейна - филиалу Самарского научного центра Российской академии наук.