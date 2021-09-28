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Здоровье28 сентября 2021 19:19

В Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

На этот раз жертвами инфекции стали две женщины и один мужчина
Инзиля ШАКИРОВА
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Число умерших от COVID-19 в Татарстане возросло до 739.

Число умерших от COVID-19 в Татарстане возросло до 739.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В республике подтверждено еще три случая смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в обращении ведомства.

Так, очередными жертвами вируса стали две 72-летние женщины, а также 80-летний мужчина.

Таким образом, число умерших от COVID-19 в Татарстане возросло до 739.