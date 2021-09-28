В Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

Число умерших от COVID-19 в Татарстане возросло до 739.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В республике подтверждено еще три случая смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.
- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в обращении ведомства.
Так, очередными жертвами вируса стали две 72-летние женщины, а также 80-летний мужчина.
Таким образом, число умерших от COVID-19 в Татарстане возросло до 739.