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Происшествия28 сентября 2021 17:27

Крупный пожар в промзоне Набережных Челнов потушили

Горел склад транспортной компании
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

Пожарные потушили крупный пожар, который возник на складе транспортной компании в промзоне Набережных Челнов. Информация о возгорании крыши одноэтажного здания №16 по улице Полиграфическая поступила в экстренные службы в 11.56. С огнем удалось справится в 13.17. При этом площадь пожара вместо предварительных 1 000 квадратных метров, составил 700 «квадратов».

- Пострадавших нет. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора, - сообщили в МЧС Татарстана.

Отметим, к тушению склада привлекались 60 человек и 18 единиц техники.

В Набережных Челнах загорелся склад транспортной компании