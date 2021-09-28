Крупный пожар в промзоне Набережных Челнов потушили

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Пожарные потушили крупный пожар, который возник на складе транспортной компании в промзоне Набережных Челнов. Информация о возгорании крыши одноэтажного здания №16 по улице Полиграфическая поступила в экстренные службы в 11.56. С огнем удалось справится в 13.17. При этом площадь пожара вместо предварительных 1 000 квадратных метров, составил 700 «квадратов».

- Пострадавших нет. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора, - сообщили в МЧС Татарстана.

Отметим, к тушению склада привлекались 60 человек и 18 единиц техники.