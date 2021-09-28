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Происшествия28 сентября 2021 17:36

В Татарстане водитель "Тойоты" на скорости врезался в грузовик, пострадали три человека

Тяжелые травмы, в том числе, получил и сам лихач
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Авария произошла на четвертом километре объездной дороги "Казань-Йошкар-Ола-Васильево". Фото: ГИБДД Татарстана

Авария произошла на четвертом километре объездной дороги "Казань-Йошкар-Ола-Васильево". Фото: ГИБДД Татарстана

Серьезная авария произошла в Зеленодольском районе республики. По предварительным данным, на четвертом километре объездной дороги "Казань-Йошкар-Ола-Васильево" водитель легкового автомобиля "Тойота" грубо нарушил правила дорожного движения. Он превысил скорость и выехал на встречку, где врезался в многотонный КАМАЗ. Иномарку смяло как бумажный лист.

Водитель грузовика не пострадал. А вот водитель иномарки и два его пассажира получили тяжелые травмы. Они доставлены в больницу, сейчас врачи борются за их жизни.

Иномарку смяло как бумажный лист. Фото: ГИБДД Татарстана

Иномарку смяло как бумажный лист. Фото: ГИБДД Татарстана

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД Татарстана.